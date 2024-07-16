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Американского сенатора признали виновным в коррупции

CNN: сенатора Менендеса признали виновным в лоббировании иностранных интересов

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Larry Downing/Reuters

В США суд присяжных признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в число которых входит коррупция и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кроме этого, политика признали виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве.

Менендесу грозит до 20 лет тюрьмы, но он может подать апелляцию.

Сенатор отрицает свою вину по всем пунктам. До этого он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции.

В сентябре 2023 года Роберту Менендесу и его супруге Надин (в девичестве Арсланян) предъявили обвинения в коррупции. В отношении Менендеса ведется расследование, в частности, получал ли он или его жена «ненадлежащие подарки». Менендес категорически отрицает все обвинения в его адрес. В апреле он заявлял, что расследование в отношении него «ни к чему не приведет».

По информации CNBC, в период с 2018 по 2022 год сенатор и его супруга получали «сотни тысяч долларов взяток в обмен на использование власти и влияния Менендеса» на протекцию троих предпринимателей.

В прошлом году, в преддверии начала украинского конфликта Менендес выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций». Политик также известен своей поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном.

Ранее конгрессмен пришел в маске Путина на слушания по импичменту Байдена.

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