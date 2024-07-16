Сторонники Байдена подозревают, что покушение на Трампа было постановочным

Более трети сторонников президента США Джо Байдена считает, что покушение на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа было постановкой. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на данные опроса компании Morning Consult.

По данным исследования, то, что покушение на Трампа было постановочным, считают более 33% сторонников Байдена и 12% сторонников Трампа.

При этом пятая часть всех респондентов считает теорию с постановочным покушением правдоподобной, но 62% опрошенных не считают эту версию убедительной.

Вечером 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшим являлся 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.