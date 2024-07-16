Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

16 июля здесь состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров примет участие в обоих диспутах в качестве председателя заседания.

Как рассказали в МИД РФ, сразу несколько стран выразили готовность провести с Лавровым двусторонние встречи. Уточняется, что от США такой просьбы не поступало.

По мнению политолога Петра Колчина, участие российской стороны в заседаниях ООН открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка, а также приводит к повышению авторитета РФ на мировой арене.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не нужна, так как все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам.

Ранее Лавров рассказал о планах РФ и Индии о сотрудничестве.