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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совбеза

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МИД РФ/РИА Новости

Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

16 июля здесь состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров примет участие в обоих диспутах в качестве председателя заседания.

Как рассказали в МИД РФ, сразу несколько стран выразили готовность провести с Лавровым двусторонние встречи. Уточняется, что от США такой просьбы не поступало.

По мнению политолога Петра Колчина, участие российской стороны в заседаниях ООН открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка, а также приводит к повышению авторитета РФ на мировой арене.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не нужна, так как все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам.

Ранее Лавров рассказал о планах РФ и Индии о сотрудничестве.

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