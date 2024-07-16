Команда Байдена нашла способ подавить «мятеж демократов»

Национальный комитет Демократической партии готовится выдвинуть кандидатуру президента США Джо Байдена за несколько недель до съезда партии в августе. Об этом сообщил американский портал Axios.

Партия планирует виртуально определить своего кандидата путем голосования, которое пройдет с 29 июля по 5 августа, что сделает дальнейший съезд партии формальностью.

Как считает Axios, это последняя попытка команды Байдена подавить «мятеж демократов», который подталкивает президента уйти в отставку после его неудачного выступления на дебатах 27 июня.

«Как только Байден получит голоса большинства из почти 4000 делегатов, сместить его с вершины президентского списка Демократической партии станет чрезвычайно сложно», — отмечает портал.

Демократы в Конгрессе, как пишет Axios, заявляют, что их обеспокоенность по поводу кандидатуры Байдена отошла на второй план после того, как на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение.

Трамп был официально избран кандидатом на выборы от республиканцев 15 июля.

Ранее часть спонсоров демократов заморозила средства до выхода Байдена из президентской гонки.