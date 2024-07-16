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В Эстонии введут «обременительный» налог на оборону

МИД Эстонии сообщил, что в стране введут налог на оборону до 2027 года

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Depositphotos

В Эстонии введут налог на оборону до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2027 году. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на и. о. главы МИД страны Маргуса Цахкну.

«Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. Как предполагается, он будет многокомпонентным. <...> Второй важный момент — налог на оборону будет введен на время», — рассказал Цахкна.

По словам министра, размер налога будет различаться для разных категорий населения, в зависимости от их доходов.

В конце мая журнал Der Spiegel сообщил, что страны Прибалтики и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте.

В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров отреагировал на заявление Эстонии об отправке войск на Украину.

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