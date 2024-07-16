Демократы виртуально определят своего кандидата на выборы президента США

Демократическая партия планирует виртуально определить кандидата на выборы президента Соединенных Штатов путем голосования, которое пройдет с 29 июля по 5 августа, что сделает дальнейший съезд партии формальностью. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

«С нетерпением ждем выдвижения Джо Байдена с помощью виртуального голосования и торжественного празднования этого события в Чикаго в августе вместе с 99% делегатов, которые поддерживают кандидатуру Байдена-Харрис», — цитирует портал председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисон.

По устоявшейся традиции, предварительное голосование за кандидата перед партийным съездом приводит к его официальной номинации. По словам журналистов, команда Байдена хочет ускорить его окончательное выдвижение, чтобы свести на «нет» усилия тех, кто выступает за его замену на другого кандидата.

До этого министры консервативного кабинета Великобритании призвали демократов США заменить на президентских выборах Джо Байдена кем-то, кто сможет победить Дональда Трампа.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.