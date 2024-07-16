В Швейцарии заявили, что не получали от Орбана мирного плана по Украине

Официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани рассказал РИА Новости, что ведомство не получало от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана плана по урегулированию украинского конфликта, но продолжает усилия по достижению справедливого и прочного мира.

«На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине», — ответил он на письменный запрос агентства.

До этого политический советник Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что план венгерского премьера по урегулированию конфликта на Украине «лежит на столе» у всех лидеров ЕС. Чиновник уверен, что у Будапешта есть реальный шанс поспособствовать мирному урегулированию. При этом на Украине не считают, что Венгрии под силу стать посредником в разрешении конфликта, а в Кремле допустили наличие в плане Орбана неизвестных Москве нюансов.

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