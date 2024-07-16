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Эрдоган и Асад могут встретиться в течение трех месяцев

Hürriyet: лидеры Турции и Сирии могут встретиться в течение 2-3 месяцев

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Bassem Tellawi/AP

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в течение 2-3 месяцев в третьей стране, чтобы обсудить нормализацию отношений двух государств. Об этом со ссылкой на источник пишет турецкая газета Hürriyet.

Издание напоминает, что в сентябре 2023 года должна была состояться встреча разведывательных ведомств РФ, Ирана, Турции и Сирии, однако из-за условий, выдвинутых Дамаском, ее перенесли. Спустя некоторое время стороны переговорного процесса начали подавать позитивные сигналы, после чего Россия обратилась к Сирии с предложением провести встречу в конце июля 2024 года. После этого могут состояться переговоры глав МИД стран.

Если обе встречи пройдут успешно, то Эрдоган и Асад встретятся в ближайшие месяцы в предварительно выбранной сторонами третьей стране.

12 июля Эрдоган заявил, что Турция в ближайшие дни может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году. Он отметил, что территориальная целостность Сирии не противоречит интересам Турции. По его мнению, Иран и Соединенные Штаты также должны быть довольны процессом нормализации отношений Турции с Сирией и поддержать инициативу.

Ранее Эрдоган допустил приглашение Путина и президента Сирии Асада в Турцию.

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