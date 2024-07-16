Кандидат на пост главы Европарламента призвала добиваться мира на Украине

Кандидат на пост председателя Европейского парламента (ЕП) и бывший министр по вопросам равенства в правительстве Испании Ирен Монтеро призвала добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 16 июля, законодатель приняла участие в пленарном заседании ЕП во французском городе Страсбурге. Ожидается, что на этом мероприятии будет избран новый глава регионального парламента и пройдет голосование по продлению полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту руководителя Европейской комиссии (ЕК). По информации журналистов, сейчас испанский евродепутат является единственной соперницей действующего главы ЕП Роберты Метсолы.

«Проигрывают народы Европы и Украины, выигрывают военно-промышленные комплексы. <...> Европейские народы не могут подчиняться военным интересам США, работающие граждане в ЕС (Европейском союзе. — «Газета.Ru») не должны оплачивать военную эскалацию», — сказала Монтеро в ходе пленарного заседания.

Она добавила, что страны — члены регионального содружества должны добиваться мира на Украине.

Кроме того, законодатель прокомментировала ситуацию в зоне ближневосточного конфликта. По ее словам, операция Израиля в секторе Газа была бы невозможна без помощи со стороны США и ЕС.

Ранее американский экономист связал результаты июньских выборов в ЕП с усталостью европейцев от кризиса на Украине.