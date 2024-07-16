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На Украине обвинили Киев в попытках отстранить здравомыслящих командиров ВСУ

Дубинский обвинил Киев в попытках отстранить здравомыслящих командующих ВСУ

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Evgen Kotenko/Reuters

Украинские власти пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые понимают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления, им нужен больший «мясник», чем главком Александр Сырский. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нападки Ермака на Сырского и нынешнее командование ВСУ имеют более глубокие корни, чем перенос ответственности.

«Происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию», — сказал Дубинский.

По его словам, в данный момент проводится активная компания по дискредитации военного руководства Украины.

«Контрнаступление рассматривается как элемент успеха одной из политсил на выборах в Соединенных Штатах. Офису Зеленского во главе ВСУ нужен больший «мясник», чем нынешний», — заключил Дубинский.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский согласен на капитуляцию.

Ранее министра обороны Украины Рустема Умерова обвинили в потере контроля над ВСУ.

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