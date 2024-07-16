Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит взаимности со стороны Литвы и Польши в желании решать проблемы с помощью дипломатии. Его слова передает агентство БелТА.

«Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями», — заявил глава государства.

По его словам, белорусская сторона предлагает урегулировать отношения с Литвой и Польшей, но на текущий момент не видит взаимности со стороны этих стран.

«Нам приходится держать ухо востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях», — добавил президент.

15 июля глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе. По его словам, Варшава обвиняет Минск в создании неких лагерей на территории Белоруссии, где якобы готовят беженцев для того, чтобы они, используя силовые методы, пересекали нелегально границу со странами Европейского союза (ЕС).

Минск готов обеспечить доступ в любую интересующую Варшаву точку в приграничье и благодаря этому опровергнуть подобные фейки. Однако, по словам дипломата, Польша отказалась от этой инициативы.

Ранее Лукашенко предупредил о решительном ответе Белоруссии на любую провокацию.