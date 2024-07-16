В ЕС не получили письмо Орбана с планом по Украине

Внешнеполитическая служба Европейского союза не получала письмо от Венгрии с отчетом премьер-министра Виктора Орбана о поездках в Россию и Китай, а также его мирной инициативой по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил источник в Евросоюзе.

«Мы не получали письмо на уровне верховного представителя Евросоюза (Жозепа Борреля)», — сказал источник.

Источник агентства призвал обратиться к «отправителям» для прояснения вопроса, кому было направлено такое письмо.

«Лучший способ узнать о получателях – спросить отправителя, кому он его направлял», — отметил источник.

Представитель Европейской комиссии в ходе брифинга в Брюсселе 15 июля не смог подтвердить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получала такое письмо от венгерского премьера. При этом СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с КНР о конференции.

До этого сообщалось, что Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США. Отмечалось, что Будапешт реалистично оценивает сложившуюся ситуацию на Украине. План основан на реальных целях по стабилизации положения.

Ранее россияне оценили мирную миссию Орбана.