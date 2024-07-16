США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Российской Федерацией. Об этом пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, пока Соединенные Штаты ищут формулу урегулирования конфликта на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Москвой.

Журналист NI призвал Вашингтон обратить внимание на беспокойство Москвы из-за расширения НАТО. Отмечается, что это стало бы одним из главных факторов завершения украинского конфликта, а мира невозможно достичь через постоянные угрозы стран Запада в адрес России.

12 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению». По его словам, диалог сведен к минимуму не по инициативе России.

Ранее в США сообщили о готовности к переговорам с РФ по вопросу ядерных рисков.