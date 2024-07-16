Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили план по России

NI: США должны восстановить диалог с Россией

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Российской Федерацией. Об этом пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, пока Соединенные Штаты ищут формулу урегулирования конфликта на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Москвой.

Журналист NI призвал Вашингтон обратить внимание на беспокойство Москвы из-за расширения НАТО. Отмечается, что это стало бы одним из главных факторов завершения украинского конфликта, а мира невозможно достичь через постоянные угрозы стран Запада в адрес России.

12 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению». По его словам, диалог сведен к минимуму не по инициативе России.

Ранее в США сообщили о готовности к переговорам с РФ по вопросу ядерных рисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами