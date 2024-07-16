Член делегации КНДР утонул во время купания в Москве

Член делегации КНДР Ким Кум Чоль утонул во время купания в Москве, он находился в России с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 64-летний Ким Кум Чоль представлял корейское сельхозпредприятие. Он приехал в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР. В жару мужчина отправился на пляж «Ангстрем» в Зеленограде и пропал.

Коллеги Кима забили тревогу и спустя несколько часов обнаружили на берегу только его вещи. Они обратились за помощью в полицию. Тело Кима нашли уже на следующий день. По факту происшествия проводится проверка.

4 июня в Великом Новгороде четверо молодых людей пошли купаться в реке Волхов и утонули. Тела других трех человек искали спасатели. Очевидцы трагедии рассказали «Газете.Ru», что отдыхающие были студентами из Индии, они выглядели веселыми и трезвыми.

Когда одна девушка начала тонуть, другие бросились на помощь. Студентов снесло течением к мосту — прямо под знак «Купание запрещено». Спастись в итоге удалось только двоим.

Ранее в МЧС россиянам назвали главные причины несчастных случаев на водоемах.