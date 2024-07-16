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Трамп находится на съезде Республиканской партии рядом с Вэнсом и Такером Карлсоном

Рядом с Трампом на съезде республиканцев находятся Вэнс, Джонсон и Такер Карлсон

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Seth Wenig/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на национальном съезде республиканцев в Милуоки находится рядом со своим напарником по предвыборной гонке Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп вместе с Вэнсом сидят в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ними также находятся спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон и известный тележурналист Такер Карлсон.

На части уха Трампа находится белая прямоугольная повязка.

Бывший глава государства впервые после совершенного на него покушения появился на публичном мероприятии.

До этого президент США Джо Байден заявил, что никто не знает, изменило ли покушение на его конкурента Трампа ход предвыборной гонки в США.

13 июля на Трампа произошло покушение во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Трамп официально стал кандидатом на выборы от республиканцев.

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