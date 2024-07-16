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Журналистам пула Лаврова ограничили передвижение по США

В США журналистам пула Лаврова дали визы с ограничениями передвижения в 40 км

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МИД РФ/РИА Новости

Журналисты из России, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова, получили американские визы с ограничениями на перемещение. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представителям СМИ были выданы документы о въезде с указанием того, что они могут находиться в пределах 25 миль (40 километров) от центра Нью-Йорка. Отмечается, что подобные ограничения не являются новыми для российских журналистов. В частности, в сентябре 2023 года им выдавались визы с подобными ограничениями для освещения участия Лаврова в неделе высокого уровня в США.

Делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в США для облета недружественных стран.

Самолет с главой МИД России преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка за более чем 12 часов.

В своем качестве председателя Совета Безопасности ООН Лавров проведет дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

В свою очередь в Госдепе не стали комментировать возможные встречи дипломатов США и России.

Ранее в МИД РФ оценили необходимость встречи Лаврова и Блинкена.

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