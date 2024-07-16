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Министерство юстиции США обжалует решение о прекращении дела Трампа о секретных документах

Минюст США заявил о намерении обжаловать решение суда о прекращении дела Трампа

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Gerald Herbert/AP

Министерство юстиции США намерено обжаловать решение федерального суда штата Флорида о прекращении уголовного дела о ненадлежащем обращении бывшего президента Дональда Трампа с секретными документами. Об этом ТАСС заявил представитель специального прокурора Джека Смита Питер Карр.

По его словам, минюст наделил специального прокурора полномочиями обжаловать решение суда. Карр подчеркнул, что суд, прекратив дело, вошел в противоречие с единообразным выводом всех предыдущих судебных разбирательств о порядке назначения специального прокурора.

15 июля федеральный суд Южного округа штата Флорида отклонил все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов. Судья Эйлин Кэннон отметила, что обвинения против экс-президента снимаются в связи с тем, что назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение Конституции страны.

До этого Трамп заявил об имеющихся у него сведениях о том, что президент США Джо Байден поручит министерству юстиции прекратить два дела в отношении него.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе.

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