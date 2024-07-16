ФБР получило доступ к телефону стрелявшего в Трампа на митинге

Федеральное бюро расследований (ФБР) получило доступ к телефону Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа 13 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, технические специалисты ФБР изучают принадлежавшие ему электронные устройства. Бюро также отметило, что завершило обыск места жительства и автомобиля злоумышленника.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что доступ к телефону Крукса, а также показания его семьи и друзей не помогли получить информацию, которая бы раскрывала его мотивы.

13 июля Трамп выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных недалеко от сцены зданий, несколько раз выстрелил в бывшего президента США. В результате политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо.

15 июля пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что американское руководство не планирует предоставлять другим странам информацию о ходе расследования покушения на Трампа до тех пор, пока оно не будет завершено.

Ранее сообщалось, что охрану Трампа перевели в круглосуточный режим.