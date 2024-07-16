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В США заявили, что правоохранители заметили стрелявшего в Трампа за 30 минут до покушения

WPXI: полиция заметила стрелявшего в Трампа за 30 минут до покушения

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Aaron Josefczyk/Reuters

Американские силовики заметили Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа, за полчаса до покушения. Об этом сообщает находящийся в Пенсильвании телеканал WPXI.

По данным, имеющимся у журналистов, один из восьми местных полицейских, приданных на усиление охраны предвыборного митинга Трампа, обнаружил и сфотографировал Крукса на крыше здания. Злоумышленника засекли за полчаса до произведенных им выстрелов.

До этого одноклассники исполнителя покушения на кандидата на пост президента США Трампа Томаса Мэтью Крукса назвали его «комично плохим» в стрельбе. Мужчина в школьные годы пытался вступить в команду по стрельбе, однако его не приняли из-за плохих результатов.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее «Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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