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Республиканцы пообещали американцам предотвратить третью мировую войну

Республиканцы пообещали гражданам США вернуть мир в Европу и на Ближний Восток

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Jonathan Ernst/Reuters

Республиканцы в утвержденной платформе партии пообещали гражданам США предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в случае победы на выборах республиканцы будут добиваться возвращения мира в Европу и на Ближний Восток. В нем также содержится обещание сохранить доллар США в качестве мировой резервной валюты. Подробностей, как именно будут достигнуты эти цели, в документе не указано.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии участие примет бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден.

Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине является серьезной ошибкой действующих властей США. В случае своей победы на выборах он обещал остановить боевые действия за один день.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.

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Выборы в США — 2024
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