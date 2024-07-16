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Стало известно, когда купили винтовку, из которой стреляли в Трампа

WP: винтовку, из которой стреляли в Трампа, купили в 2013 году

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commons.wikimedia.org/Michael E. Cumpston (CC BY-SA 4.0)

Винтовка, из которой стреляли в бывшего президента США Дональда Трампа, была куплена в 2013 году. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседника издания, правоохранительные органы установили, что винтовка типа AR-556, которую использовал покушавшийся на Трампа Томас Мэттью Крукс, была в 2013 году на законном основании приобретена отцом злоумышленника.

Источник также сообщил, что перед самым покушением Крукс купил в местном оружейном магазине 50 патронов к винтовке.

До этого сообщалось, что мэр американского города Милуоки Кавалье Джонсон подтвердил, что власти решили не запрещать пронос огнестрельного оружия во внешний контур зоны проведения национального съезда Республиканской партии США.

13 июля Трамп выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных недалеко от сцены зданий, несколько раз выстрелил в бывшего президента США. В результате политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо.

Ранее сообщалось, что охрану Трампа перевели в круглосуточный режим.

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Покушение на Трампа
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