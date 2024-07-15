Байден поручил предоставить охрану Кеннеди-младшему после призыва Трампа

Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который является участником президентских выборов в Соединенных Штатах в качестве независимого кандидата. Об этом на брифинге Белого дома сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, передает РИА Новости.

«Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего», — заявил Майоркас.

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 15 июля, призвал немедленно предоставить защиту Секретной службы для Роберта Кеннеди-младшего.

«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю, крайне важно, чтобы Роберт Ф. Кеннеди-младший получил немедленно защиту Секретной службы. Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильный поступок!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кеннеди-младший ответил Трампу.

«Это обнадеживающий знак для нашей страны, когда политический оппонент призывает к защите. Может быть, наша страна все-таки сможет объединиться», — написал он.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший является племянником 35-ого президента США Джона Кеннеди, на которого было совершено покушение в Далласе 22 ноября 1963 года. Бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение на митинге в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

Ранее Трамп назначил кандидата в вице-президенты.