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В США заявили об интересе других стран к расследованию покушения на Трампа

Госдеп: США не будут оповещать другие страны о расследовании покушения на Трампа

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Gene J. Puskar/AP

Американское руководство не планирует предоставлять другим странам информацию о ходе расследования покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа до тех пор, пока оно не будет завершено. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер.

По словам дипломата, в настоящее время многие страны мира задаются вопросом, что произошло во время митинга экс-хозяина Белого дома в штате Пенсильвания. Однако внутреннее расследование — это не то, о чем США готовы оповещать иные державы.

«Мы бы подождали до того, как расследование было бы завершено и его итоги были бы опубликованы. И так обстоит дело и в этом случае», — сказал Миллер.

Бывший американский лидер 13 июля выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных недалеко от сцены зданий, несколько раз выстрелил в Трампа. В результате политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо.

Сотрудники службы безопасности оперативно увели экс-главу государства с мероприятия и доставили в больницу. Уже через несколько часов бывший президент США прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего ликвидировали на месте происшествия. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник состоял в стрелковом клубе.

При этом сам Трамп позже заявил, что не намерен менять рабочие планы из-за произошедшего. В частности, политик все еще планирует принять участие в съезде Республиканской партии в городе Милуоки. Мероприятие состоится с 15 по 18 июля.

Ранее экс-президент США рассказал о беседе с нынешним главой государства Джо Байденом после покушения.

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Покушение на Трампа
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