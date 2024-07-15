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В городе, где пройдет съезд республиканцев, не стали вводить запрет на ношение оружия

ТАСС: власти Милуоки не запретили ношение оружия перед съездом республиканцев

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Marco Bello/Reuters

Власти американского города Милуоки не стали вводить полный запрет на ношение огнестрельного оружия на территории, где будет проходить съезд Республиканской партии и выдвижение Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщает ТАСС.

Опрошенный корреспондентом агентства агент Секретной службы США пояснил, что закон штата предусматривает ношение огнестрельного оружия, и это право нельзя отменить.

Однако из-за усиления мер безопасности ограничения все равно будут. Так, с оружием можно будет попасть лишь в «мягкий периметр» перед закрытой зоной в центре города. Доступ с оружием на арену Fiserv Forum, где будет проходить съезд, запрещен.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, постройка располагалась всего в 120 метрах от сцены.

Сразу после того, как на мероприятии раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели Трампа. Политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов бывший американский лидер прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего, которым оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия.
Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее охрану Трампа перевели в круглосуточный режим.

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