В городе, где пройдет съезд республиканцев, не стали вводить запрет на ношение оружия

Власти американского города Милуоки не стали вводить полный запрет на ношение огнестрельного оружия на территории, где будет проходить съезд Республиканской партии и выдвижение Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщает ТАСС.

Опрошенный корреспондентом агентства агент Секретной службы США пояснил, что закон штата предусматривает ношение огнестрельного оружия, и это право нельзя отменить.

Однако из-за усиления мер безопасности ограничения все равно будут. Так, с оружием можно будет попасть лишь в «мягкий периметр» перед закрытой зоной в центре города. Доступ с оружием на арену Fiserv Forum, где будет проходить съезд, запрещен.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, постройка располагалась всего в 120 метрах от сцены.

Сразу после того, как на мероприятии раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели Трампа. Политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов бывший американский лидер прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего, которым оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее охрану Трампа перевели в круглосуточный режим.