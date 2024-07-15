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Аналитик назвал последствия для ЕС и Эр-Рияда после конфискации активов РФ

Аналитик Сидоров: конфискация активов РФ может пошатнуть отношения ЕС и Эр-Рияда

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Saudi Press Agency/Reuters

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Саудовская Аравия может реализовать долговые ценные бумаги Европейского союза в ответ на конфискацию активов РФ. По мнению эксперта, такой шаг может серьезно пошатнуть отношения Эр-Рияда и Брюсселя.

«Саудовская Аравия находится в сложной ситуации, стараясь сохранить сбалансированные отношения с ЕС, США и Россией. Реальный шаг по конфискации российских активов может иметь серьезные последствия для их экономики и репутации», — сказал Сидоров.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец при этом выразил сомнения, что Эр-Рияд действительно распродаст ценные бумаги ЕС.

О том, что Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов на Западе, стало известно в июле.

Как сообщает РИА Новости, в Эр-Риаде дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в министерстве финансов королевства не поддерживают такие меры.

Представители ведомства заявили, что отношения Саудовской Аравии со странами — членами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, поэтому продолжатся диалоги по вопросам, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги ЕС составляют порядка €15,1 млрд. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в €69 млрд, из которых 51 номинированы в валюте, а оставшиеся 18 — в золоте.

Ранее в Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа.

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