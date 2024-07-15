Политолог раскрыл, изменится ли внешняя политика Эстонии после отставки Каллас

После отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас, ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Таллина не стоит. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Отставка главы эстонского кабмина, прежде всего, связана с ее переходом на новую должность, отметил эксперт.

«Поскольку она теперь будет главой европейской дипломатии, преемницей Борреля, причем преемницей не только по должности, но, видимо, и по взглядам, поскольку и Боррель придерживался довольно жесткой антироссийской трансатлантической линии, так и она занимает примерно те же позиции», — сказал Фельдман.

Он также предположил, что ключевые министры сохранят свои посты в правительстве Эстонии даже после отставки Каллас.

15 июля премьер-министр Эстонии и правительство страны подали в отставку, они продолжат работать до вступления в должность нового кабмина.

О намерении Каллас покинуть пост стало известно 12 июля.

Причиной такого решения называют то, что ее выдвинули кандидатом на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля. Пост главы эстонского правительства может занять министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал.

Ранее Эстония предложила России совместно измерить дно Нарвы.