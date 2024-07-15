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Зеленский рассказал, когда Украина получит приглашение в НАТО

Зеленский: Украина получит приглашение в НАТО по окончании боевых действий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

По итогам саммита НАТО в Вашингтоне Украина «получила максимум» возможного. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает РБК.

По словам Зеленского, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что вступление Киева в НАТО затягивается. По его словам, Киев не может ждать приглашения на вступление в альянс еще 75 лет. При этом Кулеба высоко оценил «обнадеживающие сигналы» о том, что «путь к членству в НАТО необратим».

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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