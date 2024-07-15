Политолог раскрыл, могла ли позиция Трампа по Украине стать причиной покушения

Многие эксперты уверены, что причиной покушения на экс-президента США Дональда Трампа является его позиция в украинском вопросе, однако это маловероятно. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Нет, из-за этого не может, потому что это всего лишь один из пунктов, по которому у демократов с республиканцами могут быть разногласия, но чтобы это стало причиной покушения на Трампа — конечно, нет», — сказал Дудчак.

По его мнению, при любом раскладе результаты выборов в США не принесут пользу России.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Позднее генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети X написал, что американская Секретная служба несет ответственность за попытку покушения на Трампа.

Бывший аналитик ЦРУ назвал виновных в покушении на Трампа.