Политолог: Трампу не стоит расслабляться после покушения

Дональду Трампу подарили джекпот в предвыборной гонке. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак, комментируя покушение на экс-президента США.

«Он же теперь герой. <...> Он же не как Байден, который на месте падает по три раза. А это видите… упал, поднялся, окровавленный, руку — вверх, просто шикарно. Это скажется (на предвыборной кампании Трампа. — «Газета.Ru») очень положительно», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что расслабляться Трампу не стоит, поскольку попытка покушения может быть не последней.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Позднее аудиоэкспертиза показала, что в политика стреляли по меньшей мере из трех видов оружия, при этом, по версии ФБР, подозреваемый действовал один.

Ранее Трамп предложил бывшей сопернице выступить на съезде республиканцев.