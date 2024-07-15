В Грузии обвинили США в «фарисействе»

На протяжении долгих лет США ведут «фарисейскую пропаганду» о том, что Вашингтон является главным другом и партнером Тбилиси. Такое мнение высказал бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Его слова цитирует газета «Взгляд». Он также прокомментировал заявления американских властей о выделении республике $6 млрд.

«Во-первых, не было никаких шести миллиардов, в реальности речь идет о 4 миллиардах. Но самое важное в том, что 90% от этой суммы США направили на взращивание своих агентов в Грузии, приведение их во власть и поддержку», – отметил Хаиндрава.

Именно поэтому грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал резкую критику со стороны США и коллективного Запада, считает политик.

14 мая грузинский парламент принял закон об иностранных агентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

15 июля Зурабишвили заявила, что оспорит в конституционном суде закон об иноагентах. Президент республики считает, что принятый правящей партией нормативный акт является антинациональным и несовместимым с конституцией Грузии.

Ранее США заморозили помощь Грузии.