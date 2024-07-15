Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране спустя полтора года возобновило работу посольство Азербайджана

МИД Азербайджана: посольство Баку в Тегеране возобновило работу

close
100%
МИД Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу спустя полтора года после приостановки деятельности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства иностранных дел республики.

В заявлении отмечается, что Баку и Тегеран договорились об открытии дипломатического представительства в ходе двусторонних переговоров.

«С 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу», — говорится в публикации.

Представители внешнеполитического ведомства уточнили, что посол Баку в Тегеране и его подчиненные уже вернулись в иранскую столицу. Ожидается, что возобновление работы дипломатического представительства будет способствовать развитию отношений Азербайджана и Исламской Республики.

27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране напал мужчина, вооруженный автоматом Калашникова. В результате двое охранников и глава службы безопасности дипломатического представительства получили ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне произошедшего Баку решил эвакуировать своих дипломатов из Тегерана. 29 января того же года в МИД республики заявили, что посольство страны в иранской столице полностью приостановило свою деятельность.

Ранее в Иране осудили мужчину, напавшего на посольство Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами