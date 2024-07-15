В Иране спустя полтора года возобновило работу посольство Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу спустя полтора года после приостановки деятельности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства иностранных дел республики.

В заявлении отмечается, что Баку и Тегеран договорились об открытии дипломатического представительства в ходе двусторонних переговоров.

«С 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу», — говорится в публикации.

Представители внешнеполитического ведомства уточнили, что посол Баку в Тегеране и его подчиненные уже вернулись в иранскую столицу. Ожидается, что возобновление работы дипломатического представительства будет способствовать развитию отношений Азербайджана и Исламской Республики.

27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране напал мужчина, вооруженный автоматом Калашникова. В результате двое охранников и глава службы безопасности дипломатического представительства получили ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне произошедшего Баку решил эвакуировать своих дипломатов из Тегерана. 29 января того же года в МИД республики заявили, что посольство страны в иранской столице полностью приостановило свою деятельность.

Ранее в Иране осудили мужчину, напавшего на посольство Азербайджана.