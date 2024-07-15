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Экс-премьера Пакистана и его жену арестовали по новому делу

Express Tribune: экс-премьера Пакистана Хана обвинили в злоупотреблении властью

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Mohsin Raza/Reuters

Бывшего премьер-министра Пакистана и основателя партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, а также его супругу Бушру Биби отправили под арест на восемь суток по делу о злоупотреблении властью. Об этом сообщает Express Tribune.

Следствие утверждает, что Хан якобы присвоил подарки из государственной сокровищницы Тошахана. Решение арестовать экс-премьера принял суд по финансовой ответственности Пакистана по настоянию национального бюро подотчетности.

Издание пишет, что арест является формальным предлогом для продления пребывания Хана в тюрьме, так как 13 июля суд отменил приговор по делу о незаконном браке политика и его жены. Защита Хана и Биби уже обжаловала решение об аресте в верховном суде республики.

В июне суд оправдал Хана по делу о разглашении государственной тайны.

Ранее сообщалось, что госдеп США добивался смещения Имрана Хана с поста премьера.

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