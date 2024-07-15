В Кремле отреагировали на новость о письме нобелевских лауреатов об Украине

В Кремле до сегодняшнего дня не слышали об обращении лауреатов Нобелевской премии, которые призвали к прекращению боевых действий на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда оно было [опубликовано]? Вчера или в субботу? Нет, к сожалению, не видели», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о письме.

Призыв к прекращению огня, направленный к РФ, Украине, а также к сторонам конфликта в секторе Газа, 13 июля опубликовала «Новая газета». В открытом письме деятели культуры и ученые заявляют, что возросшие из-за вооруженных конфликтов военные расходы могли бы позволить на 80 лет решить проблему глобального голода.

Среди подписантов обращения — экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), белорусская писательница Светлана Алексиевич, вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, генетик Эммануэль Шарпантье, химик Алан Хигер и десятки других деятелей, всего — 51 человек.

Ранее Песков рассказал, чем рискуют страны ЕС после размещения американских ракет.