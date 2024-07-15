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Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

Зурабишвили оспорит в конституционном суде Грузии закон об иноагентах

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Shakh Aivazov/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили оспорит в конституционном суде закон «о прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Зурабишвили считает, что принятый правящей партией закон является антинациональным и несовместим с конституцией Грузии.

«Сегодня иск будет направлен в суд, и я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно», — сказал адвокат Эка Беселия, который будет защищать интересы президента.

Он рассказал, что она требует приостановить действие законодательной нормы до того, как конституционный суд решит этот спор.

На первоначальном этапе это необходимо из-за причиненного законом ущерба, который, по его словам, необратим, но может достичь «большего ущерба».

14 мая грузинский парламент принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее в Грузии рассказали, когда вступит в силу закон об иноагентах.

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