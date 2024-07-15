Американист раскрыл, кому могло быть выгодно покушение на Трампа

Гадать, кому выгодна ликвидация экс-президента США Дональда Трампа, нет смысла, поскольку за свою жизнь он успел нажить немалое количество врагов. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Может быть, это вашингтонское болото. Может быть, это одиночка-психопат. Может быть, это одиночка-психопат по заказу этого вашингтонского болота. <...> Может быть, это вообще экзотическая версия, там спецслужбы Украины пытались, исходя из того, что Трамп негативно относится к Украине», — предположил политолог.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США увязали покушение на Трампа с подрывом единства страны.