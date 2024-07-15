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Отставной адмирал США рассказал, почему НАТО находится на пике могущества

Отставной адмирал Ставридис заявил, что НАТО находится на пике могущества

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Johanna Geron/Reuters

НАТО находится на пике своего могущества. Такое мнение высказал отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в интервью The Cats Roundtable.

На момент основания альянса в него входило 12 стран, в настоящее время в блоке 32 члена. Они представляют половину мирового ВВП, отметил Ставридис.

По его словам, НАТО имеет три миллиона «молодых мужчин и женщин под ружьем», 800 крупных военных кораблей в море, 15 тыс. боевых самолетов. Это все огромные возможности, считает главком в отставке.

Отставной адмирал считает, что существование НАТО оправдывает себя. Организация Североатлантического договора ставит перед собой задачу сдерживания России, добавил он.

До этого посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что подтвержденный саммитом НАТО курс означает продолжение подготовки альянса к прямому военному столкновению с Россией, которое может привести к глобальной катастрофе.

Ранее в США заявили о «разрушенном» НАТО при Трампе.

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