В КНДР заявили, что ситуация в мире напоминает канун Второй мировой войны

Сегодня ситуация в мире напоминает канун Второй мировой войны. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, принадлежит КНДР).

Таким образом журналисты прокомментировали визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Германию. Они напомнили, как перед началом Второй мировой войны фашистская Германия и милитаристская Япония образовали военный альянс.

По мнению авторов статьи, то, что те государства, которые проиграли мировую войну, в сговоре друг с другом проводят агрессивные военные учения одни за другими, является серьезным обстоятельством, обостряющим ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В КНДР также раскритиковали участие Кисиды в саммите НАТО в Вашингтоне, подчеркнув, что у него не было на это «ни малейшего права и оснований». Также в Пхеньяне предупредили Токио, что военный сговор с внешними силами является путем к самоуничтожению, а регион не станет плацдармом демонстрации чьих-либо сил, «тем более крестового похода НАТО».

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.