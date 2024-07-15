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Байден раскрыл подробности расследования дела о покушении на Трампа

Байден: пока не известны мотивы стрелка, совершившего покушение на Трампа

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден заявил, что следствие пока не выяснило мотивы и политические пристрастия человека, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

«Мы пока не знаем мотивов стрелка. Мы не знаем его убеждений или политической принадлежности. Мы не знаем, была ли у него помощь и поддержка, был ли он на связи с кем-то еще», — сказал действующий глава Белого дома в телеобращении к нации в связи с покушением на Трампа.

По словам Байдена, правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе расследуют все эти вопросы.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелка ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Медведев оценил шансы Трампа победить в президентской гонке после покушения.

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