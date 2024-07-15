Байден после покушения на Трампа: политическим страстям пора утихнуть

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации после покушения на своего предшественника Дональда Трампа и заявил, что политическим страстям «пора утихнуть». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в США нет места насилию. Нельзя позволить, чтобы оно становилось нормой, сказал глава Белого дома.

Байден отметил, что по мере приближения к выборам президента США, которые пройдут в ноябре, политические страсти все больше накаляются.

«Пора им остыть», — подчеркнул он.

Президент признал, что между ним и Трампом есть разногласия, и «ставки на этих выборах чрезвычайно высоки», однако это неизбежно при такой политической системе, как демократия.

Он добавил, что политическое противостояние не должно становиться «полем боя в буквальном смысле этого слова».

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелка ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе.