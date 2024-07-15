Медведев оценил шансы Трампа победить в президентской гонке после покушения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей англоязычной странице в X, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп теперь точно победит на выборах президента США.

«Теперь он уже победил», — отметил Медведев.

Он прикрепил к публикации тюремное фото Трампа, сделанное в августе 2023 года, когда экс-президента США арестовали.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелка ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Медведев перефразировал Трампа и призвал американцев сделать Россию великой.