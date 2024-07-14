Британский аналитик раскрыл сценарий, который заставит Зеленского сильно нервничать

Президент Украины Владимир Зеленский будет сильно нервничать, если президентские выборы в США выиграет республиканец Дональд Трамп. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

Он предполагает, что в январе 2025 года Киев может столкнуться с республиканцами, которые выступают против продолжения конфликта с РФ. Их лидер — Дональд Трамп — в противовес действующему президенту США Джо Байдену не увлечен идеей поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

«Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать. Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий», — сказал Меркурис.

По его словам, Киев не сумеет оказать влияния на результат президентских выборов в США, поэтому Зеленскому остается лишь наблюдать за предвыборной гонкой.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.