Экс-глава ЦИК Белоруссии ответила, примет ли Лукашенко участие в выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в выборах главы государства в 2025 году. Такое мнение выразила экс-глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, сейчас в республике нет других достойных кандидатов на президентский пост. При этом она считает, что в власти страны примут меры, направленные на то, чтобы выборы были альтернативными.

11 июня Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике в 2025 году следует провести так, чтобы «комар носа не подточил».

До этого председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко заявил, что в Белоруссии будут продолжаться попытки раскачать общество, особенно накануне предстоящей в 2025 году кампании по выборам президента республики.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее Белоруссия начала отвод дополнительных войск с границы с Украиной.