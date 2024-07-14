Бывший агент ФБР рассказала, сколько будет продолжаться политическое насилие в США

Политическое насилие в Соединенных Штатах никуда не денется, пока не устранят его первопричины — воинственность и риторику демонизации. Об этом заявила экс-агент ФБР Колин Роули, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Она считает, что поиск мотивов в этом случае является лишь способом отвлечь внимание. Никакие меры безопасности не могут уменьшить количество подобных случаев без ответа на коренные причины, считает Роули.

«Политическое и массовое насилие в США всегда растет в периоды войны или демонизирующих речей», — сказала она.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее сообщалось, что стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу.