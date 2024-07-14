В доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли материалы для создания бомб

В доме Мэттью Крурса, подозреваемого в атаке экс-президента США Дональда Трампа, нашли ингредиенты для создания бомб. Об этом сообщает Associated Press.

О находке агентству рассказали двое следователей на условиях анонимности.

Перед этим в машине Крукса обнаружили бомбы.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.