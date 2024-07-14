Мелания Трамп сделала заявление в связи с покушением на мужа

Америка должна воссоединиться после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении супруги политика Мелании Трамп, опубликованном в социальной сети X.

«Когда я увидела, как в моего мужа попала та ужасная пуля, я поняла, что моя жизнь была на грани разрушительных перемен. Я благодарна отважным агентам секретной службы и сотрудникам правоохранительных органов, которые рисковали собственной жизнью, чтобы защитить моего мужа», — написала она.

Она призвала нацию «подняться над язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие».

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее возле места покушения на Трампа нашли бомбы.