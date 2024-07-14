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Песков оценил планы Запада по изоляции России

Песков: Запад считает, что все страны должны гарантировать изоляцию РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Запада, все страны должны гарантировать России полную изоляцию. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая линия контрастирует с интересами других больших стран.

Также, комментируя визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ, Песков отметил, что отношения России и Индии не направлены против третьих стран.

«Дружба стоит на балансе интересов», — отметил он.

Также Песков рассказал, что западные государства продолжают оказывать сильное давление на страны глобального Юга. По словам представителя президента РФ, сейчас нельзя говорить о том, что коллективный Запад изолировался от глобального Юга.

11 июля пресс-секретарь российского лидера рассказал о попытках западных государств помешать развитию отношений других стран с РФ.

Ранее на Украине сообщили о желании организовать мирный саммит в одной из стран глобального Юга.

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