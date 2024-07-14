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Эксперт рассказал, как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку

РБК: покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку в США

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Gene J. Puskar/AP

Покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа может повлиять на результаты выборов в США этой осенью. Об этом пишет РБК.

Как пояснил американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, покушение увеличит образ «великомученика» для Трампа. Подобный образ и так сложился вокруг его персоны из-за судебных исков против него. Теперь же этот эффект будет увеличен.

«На республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом («пострадали за правду»), теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей», — отметил эксперт.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее американский офицер раскрыл последствия покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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