Эксперт рассказал, как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку

Покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа может повлиять на результаты выборов в США этой осенью. Об этом пишет РБК.

Как пояснил американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, покушение увеличит образ «великомученика» для Трампа. Подобный образ и так сложился вокруг его персоны из-за судебных исков против него. Теперь же этот эффект будет увеличен.

«На республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом («пострадали за правду»), теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей», — отметил эксперт.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее американский офицер раскрыл последствия покушения на Трампа.