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Сын правителя Дубая стал вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Правитель Дубая назначил своего сына министром обороны ОАЭ

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Global Look Press

Вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что назначил своего сына Хамдана бен Мохаммеда на должность вице-премьера и министра обороны страны. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян также был назначен заместителем премьер-министра в дополнение к своим предыдущим обязанностям министра иностранных дел.

Незадолго до этого политолог Геворг Мирзаян заявил, что ОАЭ могли бы предложить Украине посредничество с Россией.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году в четыре раза увеличили импорт российских нефтепродуктов.

В 2023 году объем закупаемых ОАЭ нефтепродуктов из РФ достиг максимальных величин за все время торговли между двумя странами. Так, он составил $971,4 млн против $237,8 млн в 2022 году.

Ранее в ОАЭ оценили эффективность антироссийских санкций Запада.

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