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В МИД КНР рассказали о реакции Си Цзиньпина на покушение на Трампа

МИД КНР: Си Цзиньпин выразил сочувствие подвергшемуся покушению Трампу

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Damir Sagolj/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему американскому президенту Дональду Трампу, на которого было совершено покушение. Об этом сообщается на официальном сайте китайского министерства иностранных дел.

В заявлении подчеркивается, что Пекин обеспокоен произошедшим на предвыборном митинге экс-хозяина Белого дома.

«Председатель КНР <...> выразил сочувствие бывшему президенту [США] Трампу», — говорится в публикации.

Митинг, в ходе которого на бывшего американского лидера было совершено покушение, состоялся 13 июля в штате Пенсильвания. Политик получил легкое ранение — задето ухо. При этом пострадали еще трое человек, одного из которых спасти не удалось.

Нападавшего, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте. Трампа, в свою очередь, оперативно доставили в больницу для прохождения обследования. Уже через несколько часов он прилетел в штат Нью-Джерси.

В Республиканской партии сообщили, что 15 июля в штате Милуоки состоится съезд политического объединения. Несмотря на покушение, бывший президент США собирается присутствовать на этом мероприятии.

Ранее переживший покушение премьер Словакии прокомментировал стрельбу в Трампа.

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Покушение на Трампа
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