В МИД КНР рассказали о реакции Си Цзиньпина на покушение на Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему американскому президенту Дональду Трампу, на которого было совершено покушение. Об этом сообщается на официальном сайте китайского министерства иностранных дел.

В заявлении подчеркивается, что Пекин обеспокоен произошедшим на предвыборном митинге экс-хозяина Белого дома.

«Председатель КНР <...> выразил сочувствие бывшему президенту [США] Трампу», — говорится в публикации.

Митинг, в ходе которого на бывшего американского лидера было совершено покушение, состоялся 13 июля в штате Пенсильвания. Политик получил легкое ранение — задето ухо. При этом пострадали еще трое человек, одного из которых спасти не удалось.

Нападавшего, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте. Трампа, в свою очередь, оперативно доставили в больницу для прохождения обследования. Уже через несколько часов он прилетел в штат Нью-Джерси.

В Республиканской партии сообщили, что 15 июля в штате Милуоки состоится съезд политического объединения. Несмотря на покушение, бывший президент США собирается присутствовать на этом мероприятии.

Ранее переживший покушение премьер Словакии прокомментировал стрельбу в Трампа.