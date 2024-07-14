Симоньян напомнила о еще одном покушении на американского президента

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после стрельбы на митинге в экс-главу США Дональда Трампа напомнила в своем Telegram-канале про покушение на 35-го президента Джона Кеннеди.

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — намекнула она.

Ли Харви Освальд в 1963 году стрелял в президента США, когда тот ехал на кабриолете. Самого преступника ликвидировали через два дня после задержания.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о реакции полиции на стрелка на митинге Трампа.